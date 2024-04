Do professor Edileudo

‘Caso algum ao professor não tenha motivo ou razão pra sair da sala de aula e ir em busca dos seus direitos salariais, estou mostrando um. Essa tabela demonstra o quanto estamos deixando de ganhar mês a mês. A desestruturação da tabela salarial em 1° de abril de 2022, está nos proporcionando esse prejuízo financeiro.

É importante lembrar, que a decisão de desestruturar a tabela salarial foi do governador e dos deputados de sua base politica. É hora de sairmos do comodismo e organizarmos uma greve e cobrar da classe politica uma posição em defesa dos servidores da educação. Essa é a minha opinião, Professor Edileudo, aposentado, lutando sem auxílio alimentação e sem condições de comprar a medicação para o controle da diabetes e hipertensão. Essa é a realidade de 4.932 aposentados.

E você professor em atividade, lembre-se que em breve, caso Deus permita, você será mais um aposentado. A política dos penduricalhos não vai te acompanhar na aposentadoria. Acorde!’

Em tempo: A direção do Sindicato dos Professores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (Sinproac) convoca todos os educadores para participarem de uma Audiência Pública crucial na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. O evento está marcado para o dia 09 de abril de 2024, às 8h

