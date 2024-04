IMPA Tech é ‘gol de bicicleta’, diz Lula, na inauguração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes inauguraram nesta terça-feira (2) o IMPA Tech, primeiro curso de graduação do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o presidente celebrou o início do ano letivo do bacharelado em Matemática da Tecnologia e da Inovação.

“Educação não é um privilégio para ricos. É um direito de todos. Não é gasto, é investimento. Nós queremos que nossos jovens estudem aqui, sejam mestres aqui e doutores aqui. Hoje, nós estamos marcando um ‘gol de bicicleta’ no Rio de Janeiro. O mundo precisa de educação”, disse o presidente.

