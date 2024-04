O Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (2), a liberação de recursos federais no valor de mais de R$ 585 mil, provenientes de emendas de sua autoria junto à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esses recursos beneficiarão três cooperativas e duas associações de produtores rurais em Rio Branco, que, por sua vez, os investirão na venda direta de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

De acordo com o senador, as cooperativas beneficiadas são a de produção, comercialização e economia solidária, conhecida como Amigos Solidários, a dos Produtores Extrativistas de Agricultura Familiar da Nova Baixa Verde (Acreverde) e a da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Vale do Baixo Acre (Coopafes), que receberão, cada uma, em torno de R$ 120 mil. Já as associações dos Produtores Rurais da Estrada do Quixadá e do Polo Agroflorestal Dom Joaquim serão contempladas com quase R$ 113 mil cada.

Petecão ressaltou a eficácia do PAA como política pública do governo federal, que auxilia diretamente os pequenos produtores rurais, fornecendo alimentos frescos e saudáveis a famílias em situação de insegurança alimentar. Destacou que o programa fortalece os projetos de agricultura familiar, gerando renda e desenvolvimento, especialmente para o pequeno agricultor: “Fortalecer o PAA é fortalecer a produção do Acre!” – enfatizou.

Também destacou o papel social e econômico desempenhado tanto pelas associações quanto pelas cooperativas na promoção do desenvolvimento agrícola do estado. Este apoio financeiro não apenas impulsiona a economia local, mas também contribui para a segurança alimentar da população e para o fortalecimento das comunidades rurais.

“A Conab, ao longo de sua história de quase 34 anos, executa uma importante função social no auxílio dos nossos pequenos agricultores. Tenho contribuído efetivamente com a instituição desde 2021, através da destinação de recursos públicos advindos de minhas emendas individuais para o PAA, que já beneficiou 22 cooperativas e associações da agricultura familiar, perfazendo um montante de mais R$ 2,9 milhões, dos quais 2,5 milhões para o PAA e mais R$ 400 mil para reforma do prédio da Superintendência Regional da Conab no Acre”, informou o senador.

Com isso, concluiu, foi possível atender, até o momento, cerca de 300 famílias de produtores que vêm garantindo sua renda, sem contar os que se encontram na outra ponta da cadeia. Tudo somado, chega-se a mais de 60 mil pessoas alimentadas graças à entrega de 500 toneladas de alimentos.