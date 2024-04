-Você e Dallagnol roubavam galinha juntos – ministro Gilmar Mendes a Sérgio Moro

Via 247/Folha – Perto de ter o seu mandato de senador cassado e isolado politicamente, Sergio Moro busca em bilaterais apoio para tentar reverter a grave situação em que se encontra e, de acordo com a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, o ex-juiz considerado suspeito pelo STF convidou o ministro do STF Gilmar Mendes, crítico notório da Lava Jato, para um diálogo presencial.

Além dos dois, estava na conversa o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que intermediou o encontro a pedido de Moro, devido ao bom trânsito que tem com Gilmar.

Moro iniciou a conversa negando que tenha cometido qualquer crime que justifique uma investida como a que o corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, vem anunciando que fará, ao enviar ao Supremo Tribunal Federal o relato de supostos desvios encontrados na 13ª Vara de Curitiba, em que Moro foi titular e de onde comandou a Lava Jato. Sobre a operação, negou que a Lava Jato tenha cometido ilegalidades

O decano ouviu e então disparou: “Você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sergio”, disse Gilmar, que a todo o tempo foi tratado de “ministro” e “senhor” por Moro, a quem preferia responder simplesmente por “Sergio” e “você”.

Sérgio Moro…

Deltan Dallagnol…

Duas figuras desmoralizadas no Brasil.

Não foi por falta de aviso…

J R Braña B.