…A agenda será cumprida em Rio Branco pelos ministros Marina e Wellington Dias, na quinta, 11.

Haverá um encontro de governadores da Amazônia aqui na capital.

Por que Lula não vem mais?

Porque o projeto da Cooperacre não ficou concluído nem liberado e assuntos da Educação no Acre não foram fechados.

Lula só virá quando tudo tiver ok…Cooperaacre e Educação.

Em tempo: os meninos do Ensino Médio começaram a receber os R$ 200 mensais do Pé-de-meia do Gov Lula…A felicidade é geral entre os beneficiados…Os alunos mostram, fazem questão de mostrar – o app da Caixa com o crédito em seus nomes.

J R Braña B.