Do ministro Paulo Pimenta, após o oligarca do EQuis/X/Twitter, Elon Musk dizer que sua plataforma não vai respeitar as decisões da justiça do Brasil.

-O Brasil não é e não será o quintal da extrema direita. Todos que atentarem contra a democracia serão responsabilizados na forma da lei. “AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA SEM LEI! AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA DE NINGUEM!” Ministro do STF, Alexandre de Moraes !

-O Ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito para investigar a conduta do bilionário Elon Musk. Ele também ordenou que a rede X não desobedeça nenhuma ordem da Justiça brasileira. Na decisão, Moraes escreve, em letras maiúsculas: “AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA SEM LEI! AS REDES SOCIAIS NÃO SÃO TERRA DE NINGUEM!” Não vamos ser intimidados. Nosso País é soberano e ninguém vai impor sua vontade autoritária e fazer valer a lógica de que o dinheiro faz o seu ‘modelo de negócios’ estar acima da Constituição Federal.

(…)

Grifo meu: o oligarca tem que pagar os empregados que o seu Twitter demitiu. Até hoje não pagou os direitos de rescisão.

Grifo meu 2: correr e aprovar no Congresso Patronal(é difícil) o PL 2630. Pra ontem…

J R Braña B.