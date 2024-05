De acordo com um levantamento divulgado pela Defesa Civil do estado às 18 horas desta sexta-feira, já são confirmadas 126 vítimas, com 756 pessoas feridas e 141 desaparecidos.

O impacto do desastre é impressionante: quase 90% (88,7%) do território do estado do Rio Grande do Sul, representado por 441 dos 497 municípios, foi afetado pelas condições climáticas adversas.