Diz o Página 12, de Buenos Aires, em sua edição desta sexta

A relação entre Javier Milei e Elon Musk concretizou-se esta sexta-feira no Texas, embora o presidente argentino e o magnata sul-africano tenham trocado mensagens no X, o antigo Twitter. A rede social, habitat natural do economista de extrema direita, pertence a Elon Musk, que mudou de nome. Ambos têm um histórico de mensagens na plataforma.

O momento mais marcante foi no dia 18 de janeiro deste ano. Javier Milei tinha acabado de fazer o seu discurso em Davos, alertando sobre os perigos que o Ocidente enfrenta face à ameaça do socialismo, como se a queda do Muro de Berlim não tivesse ocorrido. Elon Musk reagiu com um tweet mais que sugestivo.(abaixo)

(…)

Grifo meu: é a desmoralização para um presidente de extrema-direita que acaba, praticamente, de ser eleito…E vive um fracassado governo na Argentina.

Grifo meu 2: típico de um presidente subserviente aos homens do dinheiro e estrangeiros…Parecido com um que passou pela presidência do Brasil, que prestava(e presta) continência para a bandeira dos EUA.



J R Braña B.