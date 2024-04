A Prefeitura de Rio Branco manifesta profundo pesar pela morte do senhor Francisco Lopes de Souza, pai da servidora do Gabinete do prefeito, Daniela Paiva de Oliveira.

Que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, conforte a família e amigos, com quem nos solidarizamos neste momento de perda.

Rio Branco, 12 de abril de 2024.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco