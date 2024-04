Aos 79 anos, Rubens Alves Maia realizou nesta quinta-feira, 11, um dos maiores sonhos da sua vida: voltar a enxergar. Ele foi um dos dois pacientes que receberam nesta quinta-feira, 11, novas córneas pelo programa de transplante do governo do Acre, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Considerando as duas novas cirurgias, chega a 21 o número de pessoas cujas vidas foram transformadas após transplantes de córnea em 2024 no Acre. Para ambos os pacientes, a doadora foi uma paciente de Rio Branco, que tinha 41 anos.

“Eu tinha aquela ansiedade de poder enxergar pra eu deixar de estar ‘tacando’ a cara nas paredes. Deixar de estar toda hora precisando do filho para me dar um remédio ou pra me dar até um copo d’água. Mas o que mais sinto saudade é de ler. Na minha casa, eu montei atrás uma sala de oração, um altar, e a primeira coisa que eu quero fazer depois que a minha visão voltar é ler a Bíblia”, disse o paciente Rubens Maia.

(…)