Um pouco da história de Clementino Almeida, o Tino Txai, nascido em Xapuri, foi registrada em um documentário disponível no YouTube: “Clementino, Filho da Selva – Fragmentos de uma História”. ( assista ao final do post )

O vídeo pesquisa a criatividade do artista Clementino Txai e oferece uma chance de conhecer sua jornada. Ele pinta com a força da natureza e a alma de um contador de histórias, resultado das raízes na amazônidas…

Mostra como a arte se mistura com as lendas, as cores da floresta e está ligada às identidades e paisagens ao seu redor.