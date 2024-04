Por conta das desavenças políticas entre o governo Lula e Arthur Lira(ele quer ter o mesmo poder que tinha no desgoverno Bolsonaro com o orçamento secreto), o executivo demitiu um primo do presidente da câmara de uma das chefias do Incra.

Foi o bastante para o chefão dos deputados (da maioria) avisar que vai liberar as pautas de interesse da oposição.

É o governo federal nas mãos de Arthr Lira e de seus deputados.

É o país, agora, nas mãos da parte mais podre da política brasileira.

Como o governo Lula não se comunica com a sociedade de forma clara – para esta entender o que acontece e interferir – o pior pode estar mais próximo do que se imagina….

Lembra do gangster do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que foi presidente da câmara?

Em tempo: por seu lado, o senado manda a mensagem construam mais cadeias (ao aprovar a criminalização do porte de drogas em qualquer quantidade)



J R Braña B.