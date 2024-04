da PMRB

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizará, nesta quinta-feira (25), a inauguração da 4ª célula de aterro sanitário na Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre), às 9h, na própria Unidade.

No evento haverá a entrega de doação dos materiais recicláveis triados na Utre para a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Branco (Catar).

O projeto foi totalmente pensado e adaptado de acordo com as peculiaridades da região em relação ao clima, devido os altos índices de precipitações. A construção da 4ª célula foi realizada com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco, no valor de R$ 6.004.818,45.

Data: 25/03 (Quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos- UTRE, localizada na BR-364, KM 22, estrada Rio Branco/Porto Velho

