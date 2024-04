Biden sanciona lei para TikTok cortar laços com a China, sob risco de ser banido dos EUA

O Globo – O presidente dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira uma lei aprovada pelo Senado na véspera que obriga o TikTok a cortar laços com a ByteDance, sua controladora chinesa. No sábado, o projeto de lei já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Caso a matriz não venda as operações da rede social nos EUA, o TikTok, aplicativo de vídeos curtos, não poderá mais operar no país.

(…)

Grifo meu: risco de ser banido…Fosse no Brasil, os bolsonaristas golpistas e amantes da ditadura estariam xingando o ministro Xandão de ditador…



J R Braña B.