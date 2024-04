Do Painel da Folha, hoje 30-A

Mercado financeiro não embarca em onda verde

A onda verde que atraiu o governo e as empresas não convenceu o mercado financeiro. Dois anos após a criação do selo Investimento Sustentável (IS) pela Anbima, associação que representa o setor, 97 fundos administram R$ 11,2 bilhões, 0,1% do total de recursos da indústria de fundos no país.

(…)

Grifo meu: é o mundo real…



J R Braña B.