Nota pública sobre ponto facultativo nesta quinta, 2 de maio

Ainda em comemoração ao dia do trabalhador e por entender que muitos dos servidores públicos estão participando das comemorações deste dia na esplanada do Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli determinou que nesta quinta-feira, 2, o expediente nas repartições públicas do Estado, na capital, terão início ao meio-dia.

Governo do Acre

(…)

Grifo meu: no Acre ponto facultativo significa que ‘não haverá expediente’…Ou ‘feriado.’…No caso, de meio ex-pediente…OGdA poderia adotar logo a semana laboral de quatro dias….Este blog apoia 1.000%…Quarta seria de descanso.

Grifo meu 2: não é à-toa a popularidade de GladsonC, mesmo fazendo um governo mediano…(está no mesmo nível dos que passaram, especialmente o último)



J R Braña B.