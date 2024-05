Hoje, pela manhĂŁ, jĂĄ abordamos isso aqui no blog:

Hoje, pela manhĂŁ, jĂĄ abordamos isso aqui no blog: notĂ­cias falsas ameaçam a integridade da informação e a estabilidade social…

Em seguida, o governo federal agiu prontamente, envolvendo a PolĂ­cia Federal e a Advocacia-Geral da UniĂŁo, para combater a propagação de fake news no Rio Grande do Sul…

A medida vem em resposta Ă investigação conduzida pela jornalista Natuza Nery, que expĂŽs a disseminação de informaçÔes inverĂ­dicas, prejudicando a reputação e a confiança no governo…

Dentre as vĂĄrias fake news, uma se destacou: a afirmativa de que caminhĂ”es de doaçÔes nĂŁo podiam entrar no estado por falta de nota fiscal…

A imprensa desempenha um papel essencial aqui, com jornalistas dedicados, como Natuza Nery, revelando a verdade e questionando narrativas distorcidas…

E vocĂȘ, leitor, avalie criticamente as informaçÔes e confirmem a confiabilidade das fontes antes de compartilhar qualquer conteĂșdo…

OEstadoAcre.com apoia totalmente os esforços do governo federal para combater as fake news e mantĂ©m seu compromisso com um jornalismo Ă©tico e responsĂĄvel…