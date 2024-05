Das redes sociais da presidenta Dilma

Quero anunciar a liberação de US$ 1,115 bilhão – o equivalente a R$ 5,750 bilhões – dos recursos do @NDB_int para o estado do Rio Grande do Sul enfrentar a calamidade. Já conversei com o presidente @LulaOficial e o governador@EduardoLeite_. Fiquem com meu pronunciamento.

