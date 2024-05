O Humaitá sofreu nova derrota contra o Trem-AP nessa segunda-feira, de virada por 2 a 1 no estádio Zerão, em Macapá–AP. O revés não apenas deixou o time na última posição do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D 2024, mas também teve um impacto negativo significativo no seu rendimento geral na competição nacional. Agora, o Humaitá desceu para a antepenúltima posição geral , ocupando o 62º lugar.

Em tempo: o Tourão do Humaitá enfrentará o São Raimundo/RR no próximo sábado, dia 25, às 15h, no estádio Florestão. A equipe está em busca de sua primeira vitória na competição.