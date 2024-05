O uso de recursos parlamentares mais recentes, como os alocados via governo federal pelo deputado federal Roberto Duarte para a segurança no estado, levanta questões importantes. Num contexto onde estratégias de alta letalidade e alto encarceramento são comuns, será que esses investimentos realmente funcionam? O post investiga não apenas os investimentos passados na área, mas também defende uma mudança de abordagem nas políticas de segurança, focando na prevenção do crime, inteligência policial e respeito aos direitos humanos.

Priorizar a violência extrema e muitas prisões traz dúvidas sobre sua real eficácia em resolver as causas do crime e garantir segurança duradoura. Além disso, a falta de foco em prevenção e respeito aos direitos humanos pode prejudicar a confiança da comunidade e manter um ciclo de violência.

Resolver os problemas do modelo de segurança pública no Acre vai além do dinheiro, mas compromisso conjunto com uma visão mais aberta e progressista da segurança, que coloque em primeiro plano a prevenção do crime, a defesa dos direitos humanos e o fortalecimento das comunidades.