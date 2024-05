Que Gabriel García Márquez e Cem Anos de Solidão, que nada!!!

Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico de Machado de Assis, brasileiro.

Pois é.

Uma escritora norte-americana leu esse livro, escrito há mais ou menos um século e meio, e publicou um micro-vídeo no Tik Tok.

Pronto. O assunto ganhou o mundo.

Courtney Henning Novak (que além de escritora é podcaster) conta no vídeo sua experiência ao ler o clássico brasileiro e diz que ‘é impossível encontrar qualquer coisa parecida.’

-Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito? Preciso ter uma conversa com o pessoal do Brasil. O que vou fazer do resto da minha vida depois que terminá-lo?

A escritora diz que gostou tanto que já decidiu que vai aprender português…

Então, aproveita e lê Memórias Póstumas de Brás Cubas(assina o Scribd, é barato e vale muito)

Primeira frase do livro… (a história é contada por um defunto-autor):

-Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.

Esse exemplar abaixo ganhei do meu filho João Lucas, que escreve neste blog de fim de mundo e me ajuda todo dia aqui.

Não espere mais…!

Não morra sem antes ler Memórias Póstumas de Brás Cubas.!!!

J R Braña B.