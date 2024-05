O Instituto Federal do Acre (Ifac) estendeu o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2024/2 dos cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio e de Graduação, conforme o edital complementar n.º 01, de 16 de maio de 2024. As inscrições, que são gratuitas, vão até 14 de junho e devem ser feitas pelo site Ifac Selecões. Um novo cronograma será divulgado em breve pela Pró-reitoria de Ensino (Proen).

Cursos Técnicos Subsequentes

Os cursos técnicos subsequentes, com duração de até dois anos, são voltados para quem já concluiu o Ensino Médio. A seleção será baseada nas notas de português e Matemática do Histórico Escolar. Confira os cursos ofertados:

Técnico em Administração (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Técnico em Agroecologia (Baixada do Sol): 40 vagas (matutino)

Técnico em Agropecuária (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino)

Técnico em Agropecuária (Epitaciolândia): 40 vagas (noturno)

Técnico em Recursos Humanos (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Técnico em Segurança do Trabalho (Rio Branco): 40 vagas (matutino)

Técnico em Serviços Jurídicos (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Técnico em Zootecnia (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino)

Cursos de Graduação

Os cursos superiores, com duração de três a quatro anos, também são destinados a candidatos que já concluíram o Ensino Médio. A seleção será baseada nas notas do Enem de 2010 a 2023. As áreas ofertadas são:

Licenciatura em Ciências Biológicas (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Licenciatura em Física (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno)

Licenciatura em Matemática (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno)

Licenciatura em Química (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno)

Tecnologia em Agroecologia (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (vespertino) – última oferta neste semestre

Tecnologia em Gestão do Agronegócio (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino)

Tecnologia em Logística (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Tecnologia em Processos Escolares (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelos e-mails [email protected] (cursos superiores) ou [email protected] (cursos técnicos subsequentes).