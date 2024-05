Na primeira assembleia temática da greve na Universidade Federal do Acre (Ufac), realizada na noite de quinta-feira, 23, no auditório da Adufac, docentes e estudantes se reuniram para discutir os desafios enfrentados na formação em saúde, com foco no hospital universitário e na federalização da Fundação Hospitalar (Fundhacre).

Entre os debatedores, estavam os professores Oswaldo Leal, Sheley Lima e Helen Chagas, além dos estudantes de enfermagem, João Pato, e de medicina, Abelardo Faria. Os principais problemas apontados incluíram a falta de estrutura nos cenários de prática e a escassez de docentes no programa de residência multiprofissional.

O professor e médico Osvaldo Leal fez um relato histórico sobre a proposta de implantação do hospital universitário na Ufac, destacando a drástica redução do orçamento inicial de R$ 320 para R$ 50 milhões devido ao desmonte do debate político em torno da questão.

Osvaldo Leal enfatizou a importância de retomar a discussão para garantir melhores condições de formação para os estudantes de saúde.

Atualmente, os estudantes da área de saúde da Ufac lideram o movimento ‘Federalize Já’, que busca transformar a Fundhacre em um espaço de formação universitária. O objetivo é não apenas melhorar a formação acadêmica, mas também ampliar os serviços de saúde oferecidos no Acre, atendendo melhor à população local.

(…)