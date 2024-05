Por Ravenna Nogueira

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 24, um edital referente ao 2º Processo Seletivo de Estágio na Área de Comunicação Social/Jornalismo.

As inscrições serão realizadas no período de 24 a 31 de maio, exclusivamente via internet, pelo e-mail [email protected]. Podem se inscrever acadêmicos de Comunicação Social/Jornalismo regularmente matriculados do 4º ao 10º período, em instituições de ensino conveniadas com a PGE/AC.

Os candidatos deverão enviar currículo com no máximo três páginas, sem fotografia, utilizando fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, em formato PDF.

O processo seletivo será composto de duas fases: análise curricular e entrevista. O resultado será publicado no dia 7 de junho de 2024, no Diário Oficial do Estado.

A jornada de estágio é de quatro horas diárias e 20 horas semanais. O estagiário receberá uma bolsa de estágio no valor de R$ 800 e terá direito a auxílio-transporte no valor de R$ 200.