Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 27, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Secretaria de Saúde (Sesacre), divulgou o resultado preliminar da prova objetiva e da perícia médica para candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD). O prazo para recursos também foi aberto, conforme Edital n.º 001/2024 Sead/Sesacre, de 9 de janeiro de 2024.