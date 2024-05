Até parece que vossa excelência respondeu ao nosso post: Defesa Civil prevê pior seca em Rio Branco este ano – OEstadoAcre.com. (clique e leia).

O pref. Bocalom escreveu que a prefeitura está empenhada em resolver definitivamente a questão do abastecimento de água em Rio Branco.Durante esse feriado dea Saerb trabalhou, e, com a aprovação do decreto de emergência da ETA II, espera-se a rápida liberação de recursos federais, essenciais para realocar a estação de tratamento e perfurar novos poços, garantindo o fornecimento adequado de água para a capital.