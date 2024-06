O senador S√©rgio Petec√£o (PSD) comemorou, nesta ter√ßa-feira (4), a aprova√ß√£o, pela Comiss√£o de Infraestrutura (CI), do projeto de lei (PL 4.715/2023), de sua autoria, que autoriza empresas estrangeiras a¬†operarem¬†voos dom√©sticos que¬†passem¬†pela Amaz√īnia Legal.¬† A proposta recebeu parecer favor√°vel do relator, senador Jaime Bagattoli (PL-RO), na forma de um texto substitutivo. A mat√©ria segue para a C√Ęmara dos Deputados.

Petec√£o esclareceu que, atualmente, pelas normas do C√≥digo Brasileiro de Aeron√°utica¬†(Lei 7.565, de 1986),¬†apenas empresas constitu√≠das sob as leis brasileiras, com sede e administra√ß√£o no Pa√≠s, podem operar voos dom√©sticos. O substitutivo ao PL 4.715/2023 altera esse artigo para permitir que elas possam operar em trechos que tenham como origem ou destino aeroportos localizados na Amaz√īnia Legal. Isso aprovado, uma companhia a√©rea estrangeira poderia fazer a rota Miami-Manaus-Bel√©m-Miami.

