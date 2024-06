Idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a Semana Nacional dos Juizados Especiais estimula à ampla participação e cooperação das pessoas, além da adoção de empatia e melhor fluxo de trabalho

“Essa semana trouxe visibilidade ao próprio sistema de justiça, dos juizados especiais e também a cidadania, porque o Juizado Especial Cível nada mais é do que o Tribunal Cidadão,” avaliou a juíza de Direito, Lilian Deise, sobre as atividades realizadas durante a 1ª Semana Nacional dos Juizados Cíveis pelo Poder Judiciário do Acre.

Nesta quinta e sexta-feira, diversos atendimentos foram realizados, entre eles audiência de conciliação entre a população e empresas, emissão de 2ª via de identidade e serviços para pessoas em situação de rua. A parceria com as instituições, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), a Organização em Centros de Atendimento (Oca) e Prefeitura de Rio Branco (PMRB), trouxe agilidade, acolhimento e atendimento mais rápido sem burocracia.

A magistrada, Lilian Deise, destaca que: “Estamos com bastante procura de atendimento, inclusive com algumas esperas, com um dia proveitoso. E, essa semana é mais uma parte da parceria que o Tribunal de Justiça do Acre, tem com as instituições, realizando ações para os estudantes que nunca tiveram contato com o sistema do juizado estadual.”

As ações da 1ª Semana Nacional dos Juizados Especiais encerram nesta sexta-feira, 7, às 16h, trazendo mais visibilidade aos serviços oferecidos pelo Judiciário acreano. Nos primeiros dias, os acadêmicos de Direito, do Centro Universitário Uninorte, Unama, Anhanguera e Estácio Unimeta, tiveram a oportunidade de participar de palestras e treinamentos sobre “A importância dos Juizados Especiais”, “Direito à saúde (medicamentos)” e “Superindividamento”, beneficiando-os com conhecimento e atendimento humanizado.

(…)

Cláudio Angelim do TJAC