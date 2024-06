Do GdA

Governador GladsonC

-Mais uma vez, reafirmo o compromisso do governo do Acre com o pagamento em dia dos servidores públicos ativos e inativos do Estado, por isso, o reajuste salarial de 5,08% está garantido já agora no salário do mês de junho, a todos os servidores.

O governo do Acre segue atuando para que o compromisso da gestão com o pagamento em dia dos servidores públicos ativos e inativos do Estado seja realizado.

(…)

(Enviado pela Sec de Com do GdA nesta noite)

(…)