Do Min da Saúde do Brasil

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (27) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que vai acontecer até o dia 14 de junho. A meta é vacinar, no mínimo, 95% do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de cinco anos.

A expectativa da campanha é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, além de reforçar medidas para a erradicação da doença.

Em 2023, a pasta registrou aumento na cobertura vacinal dos principais imunizantes do calendário infantil no estado do Acre.

A vacina de reforço contra a poliomielite, subiu 10,46 pontos percentuais, passando de 49,60% em 2022 para 60,06% no ano passado.

