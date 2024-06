‘NOTA DE REPÚDIO

A Subseção Vale do Juruá da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Acre, vem a público repudiar a exclusão da participação da atual Presidente da Subseção, Dra. Ocilene Alencar de Souza, na realização da Conferência Estadual da MULHER ADVOGADA Interseccionalidades, sucedida no período de 06 e 07 de junho de 2024.

A OAB/AC, representada pelo seu presidente Dr. Rodrigo Aiache, e a presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/AC, representada pela Dra. Patrícia Peixoto, preteriram e excluíram a presidente da Subseção, legitimamente eleita como representante da advocacia do JURUÁ.

Pior, designaram para representar a advocacia juruaense um advogado (homem), estranho aos quadros da atual gestão da Subseção, justamente num evento alusivo à mulher advogada.

O cerne do repúdio está no menosprezo às mulheres advogadas do JURUÁ, notadamente da presidente eleita pelos seus pares. Sua participação e sua experiência enalteceriam o evento, já que é a única presidente mulher de uma Subseção no Acre.

Entretanto, ao invés disso, a presidente da Subseção Vale do Juruá foi intencionalmente excluída, pelo tão só fato de ter sido eleita em chapa divergente da atual gestão da OAB/AC.

Essa falta de respeito, de urbanidade e de empatia com a mulher advogada mostram que, na OAB/AC, há um verdadeiro abismo entre os discursos divulgados na imprensa e a prática.

A mulher advogada do Juruá pede respeito!’

A Nota em pdf, aqui Conselho Subseccional do Vale do Juruá

(…)