Subiu a temperatura entre a prefeitura de Sena e o MP.

Previsto para acontecer neste final de semana nas dependências da empresa do prefeito Mazinho Serafim, segundo a divulgação – o show foi cancelado por decisão judicial num embate jurídico que foi até às 22 horas do sábado, 8.

Quando uma nova decisão favorável à realização do evento aconteceu, os cantores já não estavam mais no município.

Resultado: não houve o show da dupla Carlos e Jader.

Disputa entre prefeito e promotor

A relação institucional entre o prefeito Mazinho e a promotoria do MP em Sena, que já era ruim, piorou, o que não é bom para a cidade e a história comprova.

A última vez que promotor(es) e prefeito ‘se enfrentaram’ Sena mergulhou numa crise e todos sabem o que aconteceu com o município, que perdeu em todos os sentidos.

Revoltado com a não realização do show em sua propriedade, o prefeito fez críticas contundentes contra o promotor local.

Equilíbrio e bom senso

Com a proximidade das eleições, os nervos em Sena tensionam a cada dia.

Cabe à prefeitura – ao prefeito – comprovar e demonstrar a lisura do contrato com os cantores (os recursos seriam privados e não públicos) e cabe às autoridades fiscalizadoras exercerem seu papel com a letra da Lei, porém com a devida serenidade, evitando prejudicar os interesses sociais e culturais da população de Sena, que merece acesso a eventos e atividades de lazer.

O choque desmedido entre o poder municipal e o MP, num passado não muito distante – teve como resultado uma cidade altamente destruída social e economicamente e que, ainda nos dias de hoje, tenta se levantar.

Sena não quer mais o passado de desfortúnio…

Quer o futuro!



J R Braña B.