EBC – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne nesta segunda-feira (10) com reitores de Universidades e Institutos Federais em Brasília. A cerimônia está prevista para as 9h com as presenças do ministro-chefe da Casa Cívil, Rui Costa, e dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Data: segunda-feira, 10 de junho

Horário: 9h

Local: Palácio do Planalto

