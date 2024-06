A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) aprovou nesta terça-feira, 11, por unanimidade, o Projeto de Lei complementar do Poder Executivo que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais (PCCR) dos Profissionais do Ensino Público Estadual, conforme estipulado na Lei n.º 77, de 29 de junho de 1999, corrigindo assim erros de aprovação em legislação anterior.

A mudança na lei vai garantir a realização de concurso público com 3 mil vagas, ainda este ano, para professores e pessoal de apoio administrativo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes na capital e interior.

