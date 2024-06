Um Câmara de Deputados do século passado.

Câmara aprova urgência para projeto que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio

Ag Cam – A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 1904/24, do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e outros 32 parlamentares, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) criticou a aprovação que, segundo ela, criminaliza crianças e adolescentes vítimas de estupro. Ela afirmou que mais de 60% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos. "Criança não é mãe, e estuprador não é pai", disse.

Segundo Sâmia Bomfim, uma menina estuprada ficaria presa por 20 anos enquanto o estuprador ficaria atrás das grades por 8 anos. “As baterias dos parlamentares estão voltadas para essa menina, retirá-la da condição de vítima para colocá-la no banco dos réus“, declarou.

Grifo meu: um PL que põe no mesmo nível a vítima e o estuprador. As mulheres precisam reagir contra o fundamentalismo político que quer dominar o Brasil.

Grifo meu 2: existe bancada mais atrasada, reacionária, obtusa que essa que se batizou de ‘bancada da bíblia?’ Não, não existe.

J R Braña B.