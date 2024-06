As inscrições no Enem 2024 foram prorrogadas para os estudantes de todo o Brasil até 14 de junho. Quem participa do Pé-de-Meia no 3º ano do ensino médio tem direito a R$ 200 extras. Se você ainda não fez sua inscrição, acesse a Página do Participante: http://enem.inep.gov.br/participante

MEC