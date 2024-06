A Secretaria de Direitos Digitais (Sedigi) representou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no 3º Fórum de Jornalistas da União Europeia e América Latina, na última sexta-feira. Realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o evento reuniu especialistas em comunicação e políticas públicas para discutir oportunidades e desafios que a transformação digital apresenta para o jornalismo. O foco da reunião foi Inteligência Artificial (IA) e a luta contra a desinformação. Durante o encontro, participantes ressaltaram o impacto da disseminação de informações falsas para a democracia e a importância do jornalismo para combatê-las. Nesse contexto, foram apresentadas as estratégias adotadas no Brasil e União Europeia para reverter esse cenário, por meio das regulamentações digitais e de dados.

A secretária de Direitos Digitais, Lílian Cintra de Melo, participou do painel “Estruturas regulatórias para o uso da Inteligência Artificial: os casos do Brasil e da União Europeia”, em que discorreu sobre o histórico brasileiro na transformação digital e os marcos legais acerca do tema. “Como nos posicionamos no debate dos direitos digitais foi pioneira, especialmente quando iniciamos as discussões sobre o Marco Civil da Internet, por volta de 2010. Essa discussão era focada em melhores práticas e princípios para assegurar uma internet e um ambiente digital mais seguros”, destacou.

