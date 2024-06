Family Link

O Family Link do Google é um aplicativo gratuito que ajuda os responsáveis a gerenciar as contas do Google dos seus filhos. Com o Family Link, você pode:

Criar uma conta do Google para o seu filho

Aprovar ou bloquear aplicativos e jogos

Ajustar o tempo de tela

Acompanhar a localização do seu filho e receber notificações quando a criança chega ou sai de determinado lugar

Proteger a privacidade da criança

Ver as atividades do seu filho no Google

Configurar uma senha de administrador para o seu filho

O Family Link está disponível para dispositivos Android e iOS. Para começar, baixe o aplicativo Family Link na Google Play Store ou na App Store. Em seguida, crie uma conta do Google para o seu filho/sua filha e siga as instruções do aplicativo.

Para saber mais sobre o Family Link, acesse: https://families.google/intl/pt-BR/familylink/

