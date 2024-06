A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual, ex-conselheiro de contas e ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Barbosa Leite, ocorrido nesta quinta-feira (13), em Rio Branco, aos 80 anos de idade, por complicações de saúde.

Isnard Barbosa Leite foi eleito deputado estadual no ano de 1986, pelo antigo PDS e fez parte da 2ª Assembleia Estadual Constituinte, que elaborou a Constituição do Estado em vigor desde 1989, na 7ª Legislatura com mandato de 1987 a 1991.

Em setembro de 1987, com a criação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) foi indicado para a primeira composição da corte de contas pelo então governador do Acre, Flaviano Melo, e da corte foi presidente no biênio de 1993 a 1995

Em 2000, Isnard Leite elegeu-se vice-prefeito de Rio Branco na chapa com Flaviano Melo e assumiu a prefeitura da capital em 2002 quando o titular renunciou para concorrer às eleições estaduais. Exerceu o cargo de prefeito da capital acreana até 2004, quando se afastou da vida pública. Aposentado da política, vivia com familiares no Segundo Distrito da cidade.

Isnard Leite deixa um legado de dedicação ao serviço público e contribuições importantes para o desenvolvimento do Acre.

Neste lamentável ensejo da partida de tão ilustre e respeitada personalidade, a Mesa Diretora da Aleac se solidariza com os familiares e amigos enlutados, externando sinceras condolências e rogando a Deus que ele descanse em paz.