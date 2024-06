Construir a paz no campo e assegurar a permanência dos trabalhadores na terra foram as pautas centrais da audiência pública realizada em Acrelândia na manhã desta sexta-feira, 14. A audiência, ocorrida na quadra de esportes do Calçadão do município, foi uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Acrelândia (STTR).

A reunião contou com a presença de moradores das três comunidades em conflito: Granadinha, Porto Dias e Porto Luiz. Além dos líderes comunitários, que expuseram suas adversidades, incluindo questões relacionadas à posse da terra, moradia e direitos dos trabalhadores rurais, foram apresentadas reivindicações às autoridades presentes.

A ouvidora agrária nacional, Dra. Claudia Dadico, também esteve presente no encontro e se colocou à disposição para auxiliar na mediação dos conflitos agrários em Acrelândia. “Nossa missão é auxiliar na construção de soluções que garantam a paz no campo”, afirmou a ouvidora.

A audiência contou com a participação de diversas autoridades e representantes: o presidente do STTR, Natalino de Mattos; o presidente da Federação de Trabalhadores em Agricultura do Acre, Antônio Sergione; o defensor público e coordenador de Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Celso Araújo; a juíza da Comarca de Acrelândia, Rayane Gobbi; o prefeito do município, Olavo Francelino; o promotor Daisson Gomes; o deputado estadual Edvaldo Magalhães; e, representando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o servidor Hidelbrando Arruda.

Cesario Braga, Superintendente do MDA no Acre, destacou a importância do evento: “Essa audiência é um marco na participação do MDA na mediação de conflitos no estado do Acre. Acredito que vamos encontrar boas soluções e alcançar, de forma pacífica, uma equação que garanta a permanência dos nossos trabalhadores na terra.”

O evento reafirma o compromisso do MDA em buscar soluções pacíficas para os conflitos agrários, promovendo o diálogo e a mediação como ferramentas essenciais para garantir os direitos fundamentais das comunidades rurais.

Após a audiência, a ouvidora agrária nacional, Claudia Dadico, o superintendente do MDA no Acre, Cesario Braga, e a equipe do Incra visitaram, junto com o STTR de Acrelândia e a FETACRE, a ocupação de Granadinha, uma das áreas de conflito no município.