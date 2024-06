Na manhã da última quinta-feira (13 de junho) dezenas de pessoas idosas atendidas pelo serviço Vida Plena, desenvolvido pela Legião da Boa Vontade – LBV na capital acriana, prestigiaram o II Simpósio Junho Violeta: Abandono Afetivo das Pessoas Idosas, com o tema: “Abandono afetivo é negligência: valorize quem construiu nossa história”, realizado no Auditório da OAB/AC.

A Dr. Izabel Contreiras, Presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB/AC, em visita à LBV, em outra oportunidade, fez questão de convidar a todas as pessoas idosas a participarem do simpósio, ao que foi aceito de bom grado. A presidente agradeceu a presença da LBV e de seus atendidos no evento e destacou a importância da discussão sobre o assunto.

Durante o simpósio, os usuários tiveram a oportunidade de assistir a palestras bastantes esclarecedoras sobre o Estatuto do Idoso e a atuação da OAB e Defensoria Pública no que tange a garantia de direitos da pessoa idosa. Além disso, a Psicóloga Djane Santana conduziu uma palestra sobre a importância do afeto e das emoções.

O Sr. Paulo de Tarso, atendido pela LBV, fez questão de agradecer à OAB e à LBV por permitirem momentos de aprendizado: “Quero agradecer mais uma vez, pela oportunidade de participar de um evento como esse. É muito gratificante, aprendi muito.”

O Gestor Administrativo da instituição social, Janilson Mendonça, comentou sobre a importância de eventos como esse: “É muito importante esse acesso das pessoas idosas a entidades como a OAB, que trabalha pelo direito dos cidadãos. Aqui (na OAB) nossos atendidos tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as leis de proteção à pessoa idosa e, principalmente, as consequências do abandono afetivo, pelo lado emocional e jurídico. Aproveito para agradecer o convite da Dra. Izabel e toda a Comissão da Pessoa Idosa da OAB/AC.

Assessoria