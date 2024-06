O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) anunciaram que o estado registrou 33.362 inscrições para o Enem 2024, um dos principais meios de ingresso nas universidades brasileiras.

Em tempo: Rio Grande do Sul – Página do Participante será reaberta neste domingo, 16 de junho, para um período extra de inscrição que vai até às 23h59 de sexta-feira, 21 de junho. A inscrição é gratuita para moradores do estado. O Ministério da Educação está considerando a possibilidade de realizar as provas em uma nova data para os participantes do Rio Grande do Sul.