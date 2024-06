Segundo pesquisa da AtlasIntel em parceria com a CNN Brasil, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou 66,3% no Nordeste. A divulgação ocorreu no último sábado (15).

APROVAÇÃO:

Nordeste: 66,3%;

Norte: 58,5%;

Sul: 46,7%;

Sudeste: 39%;

Centro-Oeste: 29,2%

DESAPROVAÇÃO:

Centro-Oeste: 70,7%;

Sudeste: 60,8%;

Sul: 52,5%;

Norte: 41,3%;

Nordeste: 27,2%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 3.601 brasileiros de 7 a 11 de junho, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%.

