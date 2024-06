O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acabou de lançar o edital do concurso público com 17 vagas imediatas para analista e técnico judiciário, além de cadastro de reserva. As inscrições ocorrem de 19 de junho a 22 de julho de 2024 no site da Fundação Getúlio Vargas. Taxas são de R$ 120 para analista e R$ 90 para técnico. As provas objetivas e discursivas serão em 29 de setembro de 2024.

Veja os salários oferecidos para diferentes cargos

A remuneração inicial no Concurso TRF-1 varia de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69, dependendo do cargo, com salário inicial de R$ 13.994,78 em áreas administrativas e de análise de dados.

Vagas e Reservas para Diversos Estados

O TRF-1 oferece vagas em estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal, como Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Das vagas disponíveis, 5% são reservadas para candidatos com deficiência, 20% para autodeclarados negros (pretos ou pardos) e 3% para indígenas.

OE