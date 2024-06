PMRB – Criado para avaliar a consistência da informação que o governo Federal recebe por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional.

Com base nas informações prestadas pela prefeitura, referentes ao ano de 2023, a capital acreana alcançou nota máxima na avaliação que objetiva fomentar a melhoria da qualidade da informação utilizada tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários das informações. Rio Branco está entre as 10 capitais brasileiras que atingiram nota “A” no ranking, como afirmou o secretário de Finanças, Wilson Leite, ressaltando que a avaliação demonstra um avanço de que a gestão municipal está caminhando de forma correta.

