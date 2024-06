Pacientes renais da Fundhacre recebem agasalhos por meio do programa Juntos pelo Acre

Pacientes renais que fazem tratamento no Serviço de Nefrologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foram surpreendidos nesta quarta-feira, 19, ao receberem agasalhos doados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e Defesa Civil Estadual, por meio do programa Juntos pelo Acre.

A entrega dos kits, com direito à música ao vivo e muita emoção, foi feita aos 57 pacientes acompanhados pelo serviço. O coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil do Estado, falou sobre a gratidão em poder participar da ação.

“É uma ação que a gente fica muito feliz em realizar. A gente vê a felicidade das pessoas ao receber esses agasalhos. Essas pessoas ficam em um ambiente onde o ar-condicionado é muito forte. Então, elas precisam estar agasalhadas, precisam estar mais confortáveis nesse momento aqui, e a gente percebe que elas até melhoram no momento que estão recebendo esses agasalhos. Estamos muito felizes. É uma ação que vai continuar em outros locais, em outros setores”, frisou.

Assistente social da SEASDH, Nágila Rocha, também frisou que a entrega é muito mais que o ato de doar algo. “Não é só entrega de agasalho, é um acolhimento, é um abraço e mostrar que o governo do Estado do Acre também é sensível a esta causa. E é com muita alegria que estamos aqui, e eu tenho certeza que será uma grande benção”, destacou.

O paciente Doriedson Assis se declarou surpreso, porém feliz com a ação. “Eu estou surpreso pela iniciativa, mas é ótimo, principalmente aqui, que o ambiente tem que ser frio devido às máquinas que não podem ficar na ‘quentura’ e a gente passa um certo frio. A gente já tá meio debilitado, mas, graças a Deus, foi ótima a iniciativa. Fiquei surpreso e até meio emocionado. É tão bom a gente receber as coisas, as doações, assim, quando vem de coração, né? São de coração e a gente recebe”, relatou o paciente.

A gerente de enfermagem do Serviço de Nefrologia da Fundhacre, Christiane Lopes, reforça a importância da ação. “Foi muito importante [entregar] esses agasalhos para os pacientes, porque eles necessitam ser agasalhados já que a sala de hemodiálise é muito fria mesmo, o ar-condicionado fica mantido na temperatura de 22 graus, conforme o protocolo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, devido às máquinas, e os pacientes na grande maioria são muito humildes. Então, esse evento solidário da equipe foi de grande valor. Cada paciente ganhou dois agasalhos. Então, foi um grande presente para todos os nossos pacientes renais que fazem tratamento de hemodiálise. Nós estamos muito agradecidos mesmo”, disse.

