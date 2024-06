O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional às Procuradorias e Promotorias Criminais (Caop-Crim), realizou nesta terça-feira (18) uma reunião com representantes da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) para discutir medidas de aprimoramento nas investigações de crimes de gênero.

A reunião, conduzida pela promotora de Justiça Aretuza de Almeida Cruz, titular do Caop-Crim, contou com a participação das promotoras de Justiça Dulce Helena de Freitas Franco e Diana Soraia Pimentel, titulares da 13ª e 7ª Promotoria Criminal Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, respectivamente; da corregedora adjunta da Polícia Civil do Acre, Juliana de Angelis; e da chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Semulher, Luzivera Batista.

O objetivo do encontro foi fortalecer a interlocução entre o MPAC e as demais instituições na busca por melhores resultados nas investigações. As promotoras do MPAC apresentaram as principais dificuldades enfrentadas na análise dos casos, sugerindo medidas de aprimoramento para evitar retrabalhos e agilizar a conclusão das investigações.

A representante da Polícia Civil, Juliana de Angelis, reconheceu as dificuldades e afirmou que as sugestões do MPAC já vêm sendo consideradas pela instituição. Ela destacou que a Delegacia da Mulher passou por um processo de reestruturação, com mudanças na equipe e no formato de trabalho, que agora inclui a realização de flagrantes.

Segundo a corregedora, a reestruturação impactou a condução das investigações, mas a Polícia Civil vem promovendo ajustes visando aprimorar o trabalho realizado pela delegacia.

