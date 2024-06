Há tempo dizemos aqui que a bancada federal do Acre atual é a pior de todos os tempos.

E que o Congresso Patronal dos dias de hoje é o que é porque os eleitores acreanos assim o fizeram.

E a IstoÉ vem com essa capa…

Com essa parlamentar evangélica (nada a ver com o Evangelho de Jesus) fazendo teatro de horrores no senado…

Que coisa ridícula…!

Não!

Nós, o povo brasileiro – não deixaremos esses bárbaros transformar o Brasil numa teocracia fundamentalista(religião no controle do poder político).

Haverá resistência consciente!

J R Braña B.