Bocalom e Marcus já dividem as atenções na disputa em Rio Branco pela prefeitura.

Natural.

É o Clash Eleitoral, que estreia hoje e vai até outubro ou novembro…

Azul de Bocalom

O prefeito de Rio Branco tomou o azul para si.

Nunca um prefeito da capital foi tão identificado com o azul…

Bocalom tirou o azul do MDB, do PSDB e do PP…

Em Rio Branco, hoje, quando se pensa ou se depara com o azul em qualquer lugar, pensa-se logo em Bocalom.

Azul virou o brand de Bocalom

Não há como negar.

Marcus procura um mote…

O futuro candidato a prefeito do MDB nunca gostou muito do vermelho da esquerda.

Tolerou durante os anos em que esteve no PT.

O seu novo partido é o MDB, que nesses anos foi se distanciando do azul…

‘Bora, Rio Branco’ é a redução coloquial que Marcus granjeia emplacar em uma nova campanha.

Vai dar certo?

A ver..

J R Braña B.