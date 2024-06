GdA – Em videoconferência realizada no final da tarde desta quinta-feira, 20, a vice-governadora Mailza Assis defendeu as rotas de integração entre o Acre e o Peru como ações estratégicas para o fortalecimento da economia regional.

A reunião remota contou com a participação do governador da região de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga.

(…)

Grifo meu: por visão míope, o Acre ficou mais de 100 sem reconhecer o Peru como um potencial vizinho econômico e social…Ocasionalmente a política se mexe e depois para tudo novamente…Vamos ver se agora as coisas seguem em definitivo…

Grifo meu 2: e sempre que as coisas se mexeram foi por ação e iniciativa da Assembleia Legislativa. Antes com o deputado (então presidente da Aleac) Edvaldo Magalhães e agora com o presidente Luiz Gonzaga.



J R Braña B.